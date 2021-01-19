Названы направления деятельности Фонда возрождения Карабаха

БАКУ /Trend/ - Определены направления деятельности Фонда возрождения Карабаха.

Как сообщает во вторник Trend, это отражено в утвержденном указом Президента Азербайджана от 19 января 2021 года Уставе Фонда возрождения Карабаха.

Фонд будет осуществлять деятельность по следующим направлениям: обеспечение развития соответствующей сферы; участие в формировании и реализации государственной политики в соответствующей сфере; сотрудничество с государственными органами (учреждениями) в соответствующей сфере, участие в разработке и реализации предложений; оказание финансовой поддержки для осуществления работ по восстановлению, реконструкции и устойчивому развитию на освобожденных территориях; проведение пропагандистской и просветительской работы с целью привлечения инвестиций для восстановления, реконструкции и устойчивого развития освобожденных территорий, а также для эффективной организации деятельности в этом направлении; поощрение работы по обеспечению целей восстановления, реконструкции и устойчивого развития на освобожденных территориях в рамках партнерства между государственным и частным секторами; осуществление деятельности в других направлениях, установленных Уставом Фонда.

(Текст: Турал Гараджаев)