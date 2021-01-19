БАКУ /Trend/ - Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Азербайджаном.

Об этом Trend сообщает во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что соглашение, подписанное 21 февраля прошлого года, было ратифицировано сегодня, 19 января 2020 года.

В сентябре 2019 года министр торговли Турции Рухсар Пеккан отметила, что товарооборот между двумя странами не отражает истинного потенциала двух стран, и цель заключается в его увеличении. Министр сказала также, что Турция стремится подписать соглашение о свободной торговле с Азербайджаном.

По итогам 2020 года экспорт азербайджанской продукции в Турцию в годовом исчислении сократился с 2,86 миллиарда долларов до 2,6 миллиарда долларов, что на 9,25 процента меньше по сравнению с 2019 годом. Импорт турецкой продукции в Азербайджан по итогам 2020 года составил 1,56 миллиарда долларов, в то время как годом ранее этот показатель составлял 1,65 миллиарда долларов (спад на пять процентов). Долевое участие Турции в общем импорте Азербайджана увеличилось с 12,05 до 14,57 процента.

Объем внешнеторговых операций в 2020 году между двумя странами составил 4,16 миллиарда долларов, что по сравнению с 2019 годом на 7,7 процента меньше. Таким образом, сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана с Турцией за отчетный период осталось положительным, составив 1,03 миллиарда долларов.

(Автор: Наргиз Садыхова)