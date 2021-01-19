Определен перечень действительных документов для граждан Турции, прибывающих в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Определился перечень действительных документов для пересечения границы в рамках безвизового въезда граждан Турции в Азербайджан.

Как передает во вторник Trend, это отражено в законопроекте "Об утверждении "Протокола номер 1 между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение о взаимном освобождении от виз, подписанное между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в городе Баку 25 февраля 2020 года".

Необходимые документы представлены ниже:

1. Дипломатический паспорт Турции;

2. Специальный паспорт Турции;

3. Служебный паспорт Турции;

4. Удостоверение личности гражданина Турции (машиносчитываемые и содержащие биометрические данные в соответствии со стандартами документа № 9303 Международной организации гражданской авиации и его текущих приложений);

5. Книжка моряка Турции;

6. Документ для путешествия экипажа авиалайнера;

7. Документ для путешествия экипажа поездов и локомотивов;

8. Документ для путешествия или временный паспорт (только для временного пребывания, транзитного проезда и выезда из Азербайджана для возвращения в Турцию).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)