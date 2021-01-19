Определен перечень действительных документов для граждан Турции, прибывающих в Азербайджан
БАКУ /Trend/ - Определился перечень действительных документов для пересечения границы в рамках безвизового въезда граждан Турции в Азербайджан.
Как передает во вторник Trend, это отражено в законопроекте "Об утверждении "Протокола номер 1 между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о внесении изменений в Соглашение о взаимном освобождении от виз, подписанное между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в городе Баку 25 февраля 2020 года".
Необходимые документы представлены ниже:
1. Дипломатический паспорт Турции;
2. Специальный паспорт Турции;
3. Служебный паспорт Турции;
4. Удостоверение личности гражданина Турции (машиносчитываемые и содержащие биометрические данные в соответствии со стандартами документа № 9303 Международной организации гражданской авиации и его текущих приложений);
5. Книжка моряка Турции;
6. Документ для путешествия экипажа авиалайнера;
7. Документ для путешествия экипажа поездов и локомотивов;
8. Документ для путешествия или временный паспорт (только для временного пребывания, транзитного проезда и выезда из Азербайджана для возвращения в Турцию).
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)