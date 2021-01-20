В Азербайджан приехали профессиональные клинические психологи и психотерапевты из Турции (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 20 января из Турции в Азербайджан приехали специалисты, приглашенные для организации психотерапевтического лечения наших граждан, переживших морально-психологические проблемы в результате Отечественной войны.

Как сообщили Trend в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, приглашенные министерством профессиональные клинические психологи и психотерапевты окажут содействие в эффективной организации психологической реабилитации граждан, переживающих психологические проблемы, возникшие в результате Отечественной войны. В то же время с целью организации психотерапевтического лечения ветеранов, членов семей шехидов, людей, физически и морально пострадавших от терактов, предусматривается совместная работа данных специалистов с психологами МЧС Азербайджана, а также обмен опытом.

Граждане могут позвонить на горячую линию МЧС - «112», назначить время встречи со специалистами и получить бесплатную психотерапевтическую помощь.

(Редактор: Наталья Кочнева)