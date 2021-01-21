В городе Шуша не было армянских церквей – исторические факты

БАКУ /Trend/ - В городе Шуша не было армянских церквей.

Об этом в четверг сказал Trend эксперт в области культурных ценностей, профессор московского отделения Международной академии архитекторов, член правления Союза архитекторов Азербайджана Фаиг Исмаилов.

По его словам, армянские СМИ регулярно распространяют ложную информацию о "разрушении" азербайджанцами "армянской" церкви в Шуше, приводя ложные доказательства.

"Армяне распространяют дезинформацию, что якобы церковь "Газанчылар" в Шуше была построена в 1722 году армянами, прибывшими из села Газанчы в Нахчыване, на фундаменте другой церкви.

В таком случае возникает вопрос: если церковь построили армяне, то почему она не построена в архитектурном стиле армяно-григорианской церкви? Ведь на самом деле приход армян на Южный Кавказ начался после указа Петра I от 10 ноября 1724 года. Согласно Туркменчайскому мирному договору от 1828 года – 40 тысяч армян и Адрианопольскому мирному договору от 1829 года – 90 тысяч армян, проживавших в Османской империи, были расселены на территориях Нахчыванского, Иреванского и Карабахского ханств Азербайджана.

Это дает основание говорить о том, что до того времени наличие в Шуше армянской церкви невозможно. Одним словом, исторические факты доказывают, что армяне лгут", – заявил Фаиг Исмаилов.

Он подчеркнул, что до конца прошлого века в Шуше не было армянской церкви.

Рассказав об истории создания Русской православной церкви в Шуше, эксперт добавил, что царское правительство, сумевшее в 1805 году свергнуть Карабахское ханство, наряду с другими регионами, учредило свою штаб-квартиру и в Шуше.

"В то время в Шуше не было христианской церкви. Возникла необходимость основать храм для находящихся там русских воинов. Россия, экономически ослабленная в тот момент в результате войн, не имела возможности проводить работы по благоустройству города. Поэтому армейское руководство повесило колокол на башню здания Дивана ханства и создало здесь условия для поклонения. В 1806 году русские построили возле здания колокольню. Однако со временем здание Дивана Карабахского ханства было отремонтировано по приказу командования русской армии и адаптировано к церковному стилю, а позже были построены еще две церкви. Со временем по мере развития внешний вид церквей менялся", – подчеркнул Исмаилов.

По словам архитектора, есть архивные документы, которые доказывают, что Русская православная церковь, именуемая "Газанчы", была построена в Шуше в 1887 году. Хотя эта церковь в последующие годы претерпела еще одно изменение, она по сути сохранила все черты русской православной церковной архитектуры. Так, купол в центральной части сооружения снесли и подняли на несколько метров. "При сравнении различий в формах становится ясно, что этот архитектурный стиль не принадлежит Армянской григорианской церкви", – отметил он.

Эксперт подчеркивает, что деятельность Армянской церкви в Карабахе началась после того, как глава Армянской григорианской церкви Вазген II в 1989 году назначил на должность архиепископа Нагорно-Карабахского региона Паргева Мартиросяна. Этот факт доказывает, что в Шуше не было Армянской григорианской церкви.

"По распоряжению руководства СССР все церкви в Нагорном Карабахе были закрыты в 1930 году, а некоторые использовались как кормовые склады. После этого решения правительства СССР русские церкви в Шуше остались в заброшенном и неухоженном состоянии. Восстановление церквей стало возможным только во времена правления Михаила Горбачева. В 1989 году, на фоне создания Армянской епархии в Карабахе и растущих националистических требований карабахских армян, стала проводиться политика арменизации церквей. В этих целях начали привлекаться средства армянских диаспор зарубежных странах. Результатом всего этого стала оккупация 20 процентов территорий Азербайджана", – сказал Фаиг Исмаилов.

Он добавил, что присваивая архитектурные памятники христианской культуры на оккупированных территориях Азербайджана, армянское правительство стремилось объединить эти земли с Арменией и создать государство "Великая Армения".

"Именно по этой причине армяне изменили облик церквей и монастырей на всех оккупированных территориях и превратили их в армянские григорианские церкви. В 1995-2000 годах армяне изменили архитектурную структуру Русской православной церкви "Газанчы" в Шуше, сделав ее армянской церковью", – подытожил профессор Фаиг Исмаилов.

(Автор: Ильхама Исмаилова. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)