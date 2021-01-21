Президент Туркменистана принял главу МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял в четверг министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова во время его визита в Туркменистан, сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

На встрече стороны подчеркнули большую значимость подписания Меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран о совместной разведке, разработке и освоении углеводородных ресурсов месторождения «Достлуг» в Каспийском море, укрепления сотрудничества между двумя странами в области энергетики, а также развития международного партнерства в регионе.

Было особо подчеркнуто развитие двустороннего сотрудничества по всем направлениям.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов высоко оценил нынешнее состояние отношений между двумя странами, отметив эффективность и положительную динамику взаимодействия и партнерства.

Министр иностранных дел Азербайджана подчеркнул положительную динамику отношений между двумя странами, основанных на принципах сотрудничества, дружбы и взаимной поддержки, отметив взаимные визиты на высоком уровне и подписание более 50 документов за последние три года.

На встрече также обсуждались такие вопросы, как участие обеих стран в форматах регионального сотрудничества и взаимная поддержка в международных организациях.

(Редактор: Наталья Кочнева)