ПАСЕ приветствовала прекращение огня в рамках Второй Карабахской войны - Генсек Совета Европы

БАКУ / Trend / - Парламентская ассамблея Совета Европы приветствовала ноябрьское прекращение огня [в рамках трехстороннего заявления президентов Азербайджана, России и премьер министра Армении] между Арменией и Азербайджаном, положившее конец Второй Карабахской войне.

Об этом, как сообщает Trend, заявила генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич в ходе зимней пленарной сессии ПАСЕ 2021 года.

Она отметила, что Парламентская ассамблея постоянно работает, чтобы организация играла свою роль в поддержании мира.

"Это в равной мере верно и в отношении решения других текущих проблем. Например, конфликт, вспыхнувший в прошлом году в Нагорном Карабахе и вокруг него. Мы неоднократно говорили о необходимости обеспечения мира и приветствовали ноябрьское прекращение огня между Арменией и Азербайджаном. Были проведены консультации с национальными властями каждой страны", - сказала она.

Генеральный секретарь Совета Европы отметила, что эти переговоры были посвящены роли Совета Европы в оказании постконфликтной помощи в соответствии с мандатом ПАСЕ.

(Редактор: Наталья Кочнева)