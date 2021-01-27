Президент Ильхам Алиев поздравил переизбранного Президента Португалии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду направил Президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе поздравительное письмо.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост Президента Португальской Республики.

Убежден, что мы и впредь будем продолжать усилия на пути расширения азербайджано-португальских связей, развития отношений дружбы и сотрудничества между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности на благо дружественного португальского народа".