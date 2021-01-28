Германия продолжит тесное региональное сотрудничество с Азербайджаном - федеральное министерство
БАКУ /Trend/ - Германия продолжит тесное региональное и двустороннее сотрудничество с Азербайджаном.
Об этом сказал Trend в четверг источник в Федеральном министерстве иностранных дел Германии.
«Что касается восстановления затронутых конфликтом территорий в Нагорном Карабахе и на прилегающих к нему территориях, приоритетной задачей является обеспечение долгосрочного решения вопроса. С этой целью Германия продолжает поддерживать работу Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей и рассчитывает на конструктивное сотрудничество сторон.
Также крайне важно обеспечить своевременное и безопасное возвращение всех людей, живущих в этой зоне. Германия поддерживает Международный комитет Красного Креста (МККК) и тем самым способствует усилиям по оказанию гуманитарной помощи в регионе», - сказал источник.
(Автор: Ляман Зейналова)
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