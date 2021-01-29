Власти Турции планируют расширить сотрудничество по урегулированию карабахского конфликта

Политика 29 января 2021 13:23 (UTC+04:00)
Власти Турции планируют расширить сотрудничество по урегулированию карабахского конфликта

БАКУ/Trend/ - Власти Турции планируют расширить сотрудничество по урегулированию карабахского конфликта до формата "3+3". Об этом в пятницу в Стамбуле заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нам необходимо содействовать прекращению огня. Так что мы планируем сотрудничать на этом пути и в формате "3+3" (РФ, Азербайджан, Армения, Иран, Грузия, Турция - прим. ТАСС)", - сказал министр.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Завершена подготовка проекта соглашения между Азербайджаном и Узбекистаном в области промышленности
Завершена подготовка проекта соглашения между Азербайджаном и Узбекистаном в области промышленности
ЕС намерен реализовать программы на освобожденных территориях Азербайджана
ЕС намерен реализовать программы на освобожденных территориях Азербайджана
Туркменистан и Kawasaki Heavy Industries, Ltd. наметили новые приоритеты сотрудничества
Туркменистан и Kawasaki Heavy Industries, Ltd. наметили новые приоритеты сотрудничества
Loading Bars
Лента новостей
Виртуальное "Течение" азербайджанских художников Культура 13:36
Вступительные экзамены в магистратуру и резидентуру могут быть проведены два раза – ГЭЦ Азербайджана Общество 13:32
Азербайджанское OOO ADY Container о транспортировке турецких грузов в направлении Китая Транспорт 13:29
В Бадамдаре все еще ожидаются локальные случаи оползня – МЧС (ФОТО/ВИДЕО) Происшествия 13:28
В 2021 году в Азербайджане к программе самозанятости будут привлечены 16 тыс. человек Экономика 13:23
Власти Турции планируют расширить сотрудничество по урегулированию карабахского конфликта Политика 13:23
В Азербайджане разрабатывается карта занятости Общество 13:20
Именем фашистского приспешника Нжде названы улицы в 19 городах Армении - израильское издание The Forward" (ФОТО) Политика 13:19
Завершена подготовка проекта соглашения между Азербайджаном и Узбекистаном в области промышленности Бизнес 13:19
В Азербайджане изменена норма командировочных расходов Экономика 13:13
К программам занятости привлечены 2 тыс членов семей шехидов и участников Отечественной войны Общество 13:07
Американское бюро судоходства выдало ASCO сертификат соответствия международным стандартам управления Транспорт 13:01
Европейские компании захотят принять участие в восстановлении освобожденных земель Азербайджана - ЕС Экономика 12:59
ЕС намерен реализовать программы на освобожденных территориях Азербайджана Бизнес 12:56
ЕС надеется на продолжение сотрудничества с Азербайджаном по новым инвестпроектам Экономика 12:54
В России выявили 19 238 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:45
МЧС Азербайджана об ущербе, нанесенном оползнем в Бадамдаре Общество 12:44
ВВП Франции в четвертом квартале снизился на 1,3% Европа 12:40
Детский Паралимпийский Комитет поделился инициативами, предпринятыми в прошлом году ИКТ 12:40
Азербайджанский ж/д оператор принял участие в транспортировке турецких грузов в Россию Транспорт 12:30
В Азербайджане будут выведены из оборота трудовые книжки Общество 12:25
Экспорт азербайджанских томатов в страны ЕC вполне возможен - Кестутис Янкаускас Экономика 12:16
Узбекистан заключит с Кореей двустороннее соглашение о свободной торговле Узбекистан 12:16
Две Президентские стипендиатки Бакинской высшей школы нефти – одноклассницы (ФОТО) Общество 12:14
ЕС и Азербайджан определили программу поддержки в постпандемический период Экономика 12:13
Госагентство занятости Азербайджана о предоставлении единовременной выплаты в 190 манатов Общество 12:11
В 2020 г. были удовлетворены обращения предпринимателей по поводу новых бизнес-кредитов на сумму 169 млн манатов - Микаил Джаббаров Финансы 12:08
В Азербайджане отменяются социальные карты Общество 12:07
На заседании парламента Азербайджана будет обсуждено около 20 вопросов Политика 12:02
После почти 30 лет армянской оккупации от Агдама остались лишь руины - National Geographic (ФОТО) Политика 11:49
SOCAR Construction о деталях работ по заказу Иркутской нефтяной компании Энергетика 11:42
Названы меры по сокращению расходов электроэнергии в системах водоснабжения Узбекистана Энергетика 11:39
В Азербайджане названы даты экзаменов, которые будут проведены в феврале-марте Общество 11:35
Видеокадры из села Джуварлы Физулинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:28
Цена на азербайджанскую нефть остается в диапазоне $56 за баррель Финансы 11:27
НПЗ STAR сократил импорт сырой нефти в годовом исчислении Энергетика 11:21
ГЭЦ Азербайджана о датах приемных экзаменов Общество 11:19
Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways планирует запустить прямые рейсы в Узбекистан Узбекистан 11:16
Туркменистан и Kawasaki Heavy Industries, Ltd. наметили новые приоритеты сотрудничества Бизнес 11:14
Замглавы Госагентства по контролю над безопасностью в строительстве МЧС находится в зоне оползня в Баку (ФОТО/ВИДЕО) Общество 11:05
В Баку автобус столкнулся с бетономешалкой Происшествия 11:03
AccessBank объявляет тендер Экономика 10:58
На территории оползня в Сабаильском районе Баку идет работа по устранению ущерба - ИВ (ФОТО) Происшествия 10:58
Администрация Дашогузского региона объявила тендер на ремонтные работы Тендеры 10:54
Глава Минздрава разъяснила, почему в Грузии пока не открываются вещевые рынки Грузия 10:52
«Туркменнебит» объявил тендер на закупку общезаводского оборудования Тендеры 10:51
SOCAR Construction о реализации проекта на Амурском ГПЗ Энергетика 10:49
Василий Лановой хотел отметить 100-летний юбилей в Баку – вспоминая о его последней поездке в Азербайджан... (ВИДЕО/ФОТО) Культура 10:48
«Лаборатория Касперского» рассказывает о трендах в корпоративной кибербезопасности на 2021 год ИКТ 10:31
Драгоценные металлы в Азербайджане подорожали Финансы 10:19
Цены на нефть не показывают единой динамики Энергетика 10:06
Манат укрепился к рублю и подешевел к евро Финансы 09:57
На освобожденных территориях Азербайджана прошло заседание Рабочей группы по историческим и культурным памятникам Общество 09:50
Американские власти требуют от SpaceX отчитаться о гражданстве ее сотрудников США 09:46
Из Турции по БТК отправятся в двух направлениях экспортные грузовые поезда Транспорт 09:43
На севере Японии из-за снегопадов самолет после посадки выкатился за пределы ВПП Другие страны 09:22
Мексика вышла на третье место в мире по числу умерших от коронавируса Другие страны 08:54
Тяжелая промышленность Азербайджана выйдет на новый уровень Бизнес 08:39
Xiaomi представила станцию для бесконтактной зарядки устройств ИКТ 08:39
Пентагон собирается вакцинировать заключенных спецтюрьмы Гуантанамо США 08:26
В Кыргызстане наблюдается снижение процентных ставок на кредиты - Нацбанк Кыргызстан 08:10
Иран начал разработку квантовых технологий Экономика 08:05
В декабре 2020 года количество иностранных туристов в Грузии уменьшилось на 90,8 процента Грузия 08:02
Премьеру Сингапура ввели вторую дозу вакцины Pfizer и BioNTech Другие страны 07:48
Япония выделит Украине около $2 млн на поддержку здравоохранения в период пандемии Другие страны 07:14
Власти Сингапура выплатят $7,5 тыс. в случае осложнений после вакцинации от коронавируса Другие страны 06:53
Король Марокко сделал прививку от COVID-19 Другие страны 06:23
В Бразилии считают, что новый штамм коронавируса может вызвать "мегаэпидемию" в стране Другие страны 05:50
Уровень безработицы в Японии в 2020 году из-за пандемии вырос впервые за 11 лет Другие страны 05:15
Пентагон допустил пересмотр решения о выводе войск США из Афганистана США 04:49
Байден назначит бывшего советника Обамы на пост спецпосланника по Ирану США 04:29
Во Франции заявили, что сохранят график прививок от COVID-19 Европа 04:12
Трамп провел встречу с лидером республиканцев в нижней палате Конгресса США США 03:51
Биткоин растет более чем на 10% Финансы 03:35
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 9 млн Другие страны 03:18
Около девяти тысяч человек выздоровели от коронавируса в Турции за сутки Турция 02:59
В Чехии ужесточили ограничения из-за коронавируса Европа 02:37
Пентагон переоценит решение о выводе значительной части войск из Германии США 02:15
Главы Минфинов США и Франции обсудили восстановление мировой экономики после пандемии США 01:56
Генсек ООН сделал прививку от коронавируса (ФОТО) В мире 01:27
В США считают, что "южноафриканский" штамм не вызывает более тяжелое заболевание США 01:05
В Испании произошло землетрясение магнитудой 4,3 Европа 00:41
В мире за сутки выявили более 562 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 00:23
Испания заинтересована в финансировании инфраструктурных проектов в Грузии - МИД Бизнес 00:01
В настоящее время специалисты проводят предварительные наблюдения в связи с оползнем - начальник Службы геологоразведки Происшествия 28 января 23:54
Генсек ООН предупредил об угрозе превращения COVID-19 в сезонное заболевание В мире 28 января 23:40
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения в связи с народным артистом Рафигом Гусейновым Политика 28 января 23:22
Меркель проведет 1 февраля совещание по вакцинации с участием производителей вакцин Европа 28 января 23:14
В Баку сошел оползень, на место привлечено МЧС (ФОТО) Происшествия 28 января 22:48
Прогнозы по уровню Каспийского моря неубедительны - Институт географии НАНА Азербайджан 28 января 22:42
Эстония вводит с 1 февраля новые ограничения из-за коронавируса Европа 28 января 22:35
Армения должна воздержаться от политики ненависти на этнической и религиозной основах - МИД Азербайджана Политика 28 января 22:22
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 28 января 22:12
Великобритания ограничила авиасообщение с ОАЭ, Бурунди и Руандой Европа 28 января 21:52
Нацбанк Кыргызстана сохранил размер учетной ставки на уровне 5% Кыргызстан 28 января 21:34
В иранском городе планируется построить крупнейший торговый порт Экономика 28 января 21:29
AstraZeneca заверила ЕС, что поставит больше 31 млн доз вакцины в I квартале Европа 28 января 21:26
Компенсация по безработице зачислена в Грузии 106 тысячам человек Грузия 28 января 21:08
Генсек ООН назвал 2020 год худшим в современной истории В мире 28 января 21:01
В Баку произошла авария на магистральном водопроводе Происшествия 28 января 21:00
Все новости