БАКУ / Trend/ - Для проведения мониторингов на освобожденных территориях Азербайджана приобретена передвижная лаборатория с самыми современными приборами.

Об этом на пресс-конференции по экологическому состоянию освобожденных территорий Азербайджана, а также о проделанной и предстоящей работе сказал замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, сообщает в пятницу Trend.

Он подчеркнул, что составляется топографическая карта города Шуша и Гадрута.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)