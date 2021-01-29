Составляется топографическая карта города Шуша и Гадрута
БАКУ / Trend/ - Для проведения мониторингов на освобожденных территориях Азербайджана приобретена передвижная лаборатория с самыми современными приборами.
Об этом на пресс-конференции по экологическому состоянию освобожденных территорий Азербайджана, а также о проделанной и предстоящей работе сказал замминистра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев, сообщает в пятницу Trend.
Он подчеркнул, что составляется топографическая карта города Шуша и Гадрута.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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