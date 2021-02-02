Президент Ильхам Алиев: Я объявил Шушу культурной столицей, а не столицей чиновников!

БАКУ/Trend/ - Я объявил Шушу культурной столицей, а не столицей чиновников!

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению.

«Министерство по чрезвычайным ситуациям. Министр обратился ко мне, мол, разрешите создать там, в Шуше, Карабахский региональный центр Министерства по чрезвычайным ситуациям. И вновь с той же целью, вновь земля, пока там никого нет, опять ограда, не знаю, колючая проволока, резиденция. Государственная пограничная служба. Если сейчас скажу об этом предложении, наверное, азербайджанский народ будет смеяться, как и я. Начальник службы звонит мне и говорит: разрешите создать Шушинскую заставу пограничной службы. Я спросил: послушай, разве в Шуше есть граница? Ответьте мне, есть в Шуше граница или нет? Говорит, нет. Спрашиваю: какую же заставу в этом случае ты создаешь? Сегодня у нас появилась такая протяженная граница с севера на юг, от Кяльбаджара до Джебраила, граница с Арменией. В Джебраильском районе граница с Ираном, создавай там. Что тебе делать в Шуше?! И вновь приеду, осяду, размещусь, построю резиденцию, и все за государственный счет. Главное, чтобы у меня была здесь резиденция. Порой я не говорю об этом гражданам, чтобы не вызывать у них, извините за выражение, чувства брезгливости. Но и моя чаша терпения уже переполнена, говорю, чтобы и граждане знали, и чиновники. Чтобы чиновники знали свое место и занимались своими делами.

К тому же, я объявил Шушу культурной столицей, а не столицей чиновников! Поэтому пусть каждый сидит на месте, занимается своим делом и не раздражает меня. Территория Шуши составляет 300 гектаров. Я не позволил там никакого строительства, потому что прежде всего нам необходимо проанализировать. После этого должны восстановить исторические здания. Как восстановить, я не могу сказать, это должны сказать специалисты, которых мы сейчас привлекли. К примеру, как восстановить дворец Хуршидбану Натаван? Там только одна стена, остальные разрушены. В какой форме его нужно восстанавливать? Надо ли отстроить его остальную часть в прежнем стиле или же построить в такой форме, чтобы люди видели, где и что было разрушено, снесено. Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не специалист. Сегодня этим уже занимаются различные местные и иностранные компании. Считаю, что мы должны восстановить в Шуше только и только исторические здания. После этого «хрущевки» – не хочу опережать, - считаю, что многие из них следует убрать оттуда. На их месте, наверное, надо построить современные 4-5-этажные жилые здания. Но я лишь делюсь своим мнением по этому поводу. Последнее слово за специалистами, архитекторами, историками, шушинцами, каким они хотят видеть город, так как это их город. И в то время, когда нас ждет вся эта работа, один встает и говорит, я открываю филиал, другой говорит, открываю заставу, третий – открываю центр Министерства по чрезвычайным ситуациям. Ей-богу, не знаешь, что и сказать. Я нашел, что сказать, сказал им такие слова, которые они никогда не забудут. Хочу сказать и гражданам Азербайджана, что в предстоящей работе, связанной с восстановлением, обязательно нужен общественный контроль. Иначе опять будут построены уродливые здания, захвачены земли, каждый построит для себя какой-то объект.

Хочу коснуться еще одного вопроса. Я создал структуру временного управления. Почему? Потому что вижу, знаю: некоторые уже зарятся на эти места. Сейчас туда словно ожидается атака для захвата. Это – моя земля, та – твоя, это – тебе, а это – мне. Но я накажу их всех, причем как следует. Пусть каждый сидит на своем месте и занимается своим делом. Все земли будут восстановлены по плану. Там будут созданы условия для людей, такие условия, которые станут примером для всего мира. Никаких незаконных действий быть не может. Никакая земля не будет захвачена. Все должно быть по плану и основательно. Уверен, что мы добьемся этого. Все мы хотим, чтобы разрушенные города в скором времени были восстановлены, но в то же время восстановлены так, чтобы обеспечить удобство вернувшихся туда людей, чтобы показать всему миру мощь современного, сильного Азербайджана»,- сказал глава государства.