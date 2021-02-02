Турецко-российский мониторинговый центр в Агдаме – это основа стабильности - российский политолог

БАКУ /Trend/ - Создание Турецко-российского мониторингового центра в Агдаме не только обеспечит стабильность с военной точки зрения, но и даст возможность развивать социально-экономическую сферу.

Об этом сказала Trend во вторник доктор политических наук, государственный советник РФ 1 класса и экс-начальник управления СНГ Росзарубежцентра при МИД России Татьяна Полоскова.

Она подчеркивает, что ее мнение сходится с точкой зрения, которую высказали видные российские политики и эксперты по поводу того, что Турецко-российский мониторинговый центр – это основа стабильности, элемент общей стабильности: "Эта структура была создана самими реалиями современной геополитической обстановки в регионе, где и Турция и Россия сейчас играют, пожалуй, равные роли".

Татьяна Полоскова также коснулась заявления замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева относительно сотрудничества Москвы и Анкары в Карабахе: "Прежде всего, я согласна с мнением Дмитрия Медведева, что сейчас мы наблюдаем продуктивный диалог между Россией и Турцией. Турция была расценена как важный партнер России в Закавказье, в регионе".

Однако, по мнению Татьяны Полосковой, в части сказанного Дмитрием Медведевым, который не считает данное сотрудничество элементом долгосрочной политики, можно подискутировать: "Создание Центра в Агдаме не только обеспечит спокойствие и стабильность с военной точки зрения, но и даст возможность развивать социально-экономическую сферу. Мне понравились проекты турецкой стороны по восстановлению школ, логистические проекты. Надеюсь, что Россия активно к этому подключится, как это сделала, например, Венгрия, которая изъявила желание принять участие в восстановлении экономики и социальной сферы Карабаха".

(Автор: Джани Бабаева)