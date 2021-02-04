Переизбран в должности секретарь Счетной комиссии парламента Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Состоялось заседание Счетной комиссии Милли Меджлиса, сообщает в четверг Trend.
На заседании депутат Михаил Забелин был переизбран секретарем комиссии.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)
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