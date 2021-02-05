Новый глава Агентства по разминированию Азербайджана представлен коллективу
БАКУ /Trend/ - Председатель правления Агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов представлен коллективу, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.
Сулейманова представил коллективу Агентства помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.
Отметим, что Вугар Сулейманов был назначен председателем правления Агентства по разминированию распоряжением, подписанным главой государства 4 февраля 2021 года.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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