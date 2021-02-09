Государственный министр Великобритании Венди Мортон посетила Центр Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане государственный министр Великобритании по европейскому соседству и вопросам Америки Венди Мортон 9 февраля побывала в Центре Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал гостью о деятельности центра.

Он сообщил, что деятельность Центра направлена на глубокое изучение и пропаганду философии государственности, идеологии азербайджанства общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, наследия великого лидера. Центр также реализует проекты по популяризации и пропаганде на международной арене истории, языка, культуры азербайджанского народа, служащих поддержке и развитию науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, экологии, различных сфер экономики.

Было доведено до внимания, что здание центра, построенное по проекту известного архитектора Захи Хадид, внесено в список шедевров мировой архитектуры. Здесь также проводятся различные официальные приемы, конференции и другие мероприятия местного, регионального и международного значения.

Гостья была проинформирована и о деятельности Музея Гейдара Алиева в Центре. Было сообщено, что в музее, отражающем различные аспекты жизни и деятельности великого лидера, представлены не только относящиеся к нему фотографии, документы и предметы, но и автомобили, используемые им в разное время.

Государственный министр Великобритании ознакомилась с выставкой "Жемчужины Азербайджана", представленной в Центре. Было доведено до внимания, что на выставке, отражающей историю и культуру Азербайджана, демонстрируются редкие экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными ресурсами, многовековой историей, культурным наследием нашей страны. Здесь представлены уникальные образцы древних ремесел, в том числе азербайджанской школы ковроделия, наши старинные музыкальные инструменты предносятся в оригинальном стиле - музыкальном формате. Посетители выставки, на которой представлены национальная одежда, древние монеты Азербайджана, могут увидеть здесь и священные книги на различных языках.

Венди Мортон посмотрела также выставки "Музыкальные инструменты:единство и разнообразие" и "Искусство кукол".

Во время знакомства с выставкой "Шедевры истории" особый интерес гостьи вызвали экспонаты, отражающие азербайджанскую историю.

Посещение Центра Гейдара Алиева, являющегося одним из символов современного Баку, произвело на государственного министра Великобритании Венди Мортон приятное впечатление.

(Редактор: Наталья Кочнева)