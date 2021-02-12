Южный газовый коридор – стратегический успех Азербайджана и уникальное открытие Европы

Политика 12 февраля 2021 17:57 (UTC+04:00)
Южный газовый коридор – стратегический успех Азербайджана и уникальное открытие Европы

БАКУ /Trend/ - Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности и диверсификации энергии. Сегодня энергетическая безопасность – это вопрос национальной безопасности всех стран. Диверсификация энергии также важна для стран-потребителей и производителей. Таким образом, считаю, что мы добились небывалого формата сотрудничества. Есть правильно рассчитанный баланс интересов, где интересы Азербайджана как производителя совпадают с интересами стран-транзитеров и потребителей. Именно благодаря этому стала возможной реализация проекта, который некоторые считали не очень реальным.

Эти мнения, озвученные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 11 февраля в ходе выступления на VII заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора в формате видеоконференции, вновь подтвердили важность этого проекта как для региона, так и всего европейского континента.

Все официальные лица, представленные в Консультативном совете, а также отдельные международные эксперты отметили, что Южный газовый коридор будет играть очень важную роль на европейском энергетическом рынке.

Южный газовый коридор диверсифицирует энергоснабжение Европейского Союза

Комиссар Европейской комиссии по энергетике Кадри Симсон сказала, что Южный газовый коридор помогает Европейскому Союзу в диверсификации его энергоснабжения, обеспечении большего выбора и конкуренции для наших граждан: "Мы уже видим снижение цен на газ в Италии. Это означает начало нашего успеха и нового партнерства. Благодаря данному коридору Европейский Союз и Азербайджан в настоящее время являются стратегическими энергетическими партнерами. Мы достигли этого не случайно или на каких-то условиях. Совсем наоборот. Мы дошли сегодня до этой точки потому, что все участники сегодняшнего заседания неутомимо трудились и демонстрировали приверженность. Прежде всего, хочу поблагодарить Президента Алиева за позицию, решительность и стратегическое управление на протяжении всех этих лет. Мне также хочется выразить признательность Грузии, Турции и Албании. Наш коридор проходит через ваши территории. Без вас проекта Южного газового коридора не было бы".

Коридор повышает силу сопротивления наших экономик

Комиссар Европейской комиссии по вопросам расширения и политике соседства Оливер Варгейи сказал, что Южный газовый коридор являлся частью нашей повестки по Восточному партнерству, и его планировалось завершить в 2020 году: "В последний раз мы провели заседание в связи с этим – приоритетами Восточного партнерства – в марте прошлого года. Мы рассмотрели различные вопросы, стороны нашего сотрудничества, обсудили силу сопротивления наших экономик. В настоящее время мы составляем планы по исполнению данных приоритетов. Перед нами стоят намеченные цели. Конечно, в этом контексте открытие коридора воодушевляет нас, а энергетическая связь и безопасность поставок повышают силу сопротивления наших экономик".

Стратегический успех Азербайджана

Региональный президент компании ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс отметил, что азербайджанский газ впервые транспортируется из Каспийского моря непосредственно в Европу, и, передавая поздравления по случаю этого стратегического успеха, сказал: "Лидерство Президента Алиева, а также его взгляд в будущее, связанный со своей страной и всем регионом, придали мощный импульс для того, чтобы это историческое достижение стало реальностью. Его личные усилия сыграли решающую роль в успешной реализации проекта, ставшего одним из сложнейших проектов в мировой нефтяной и газовой промышленности. Компания ВР испытывает чувство безграничной гордости в связи с участием во всех фазах данного проекта, который в предстоящие десятилетия принесет пользу людям в регионе и Европе".

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез подчеркнул, что Южный газовый коридор принесет пользу всему региону и станет основой регионального сотрудничества: "Без политической поддержки Турции и Азербайджана Южный газовый коридор не мог бы состояться. Без политической поддержки этот трубопровод, пролегающий из Азербайджана в Европу, не мог бы осуществиться. Таким образом, мы принесли пользу всему региону".

Южный газовый коридор является многомерным и многосторонним достижением в энергетическом секторе

Советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Курт Донелли отметил стратегическое значение Южного газового коридора: "Транспортировка углеводородов Каспийского моря на западные рынки осуществлялась десятилетиями. Рад, что правительство и энергетические компании Соединенных Штатов сыграли важную роль в этих усилиях. Южный газовый коридор действительно является многомерным и многосторонним достижением в энергетическом секторе. Все представленные сегодня здесь страны сыграли свою роль. В том числе есть многочисленные компании из всех стран-участниц проекта. Европейские потребители в Италии, Греции и Болгарии нынешней зимой впервые используют природный газ Азербайджана. Мы приветствуем рыночные испытания для Трансадриатического трубопровода, начало которых ожидается на последующем этапе в нынешнем году, и искренне желаем увидеть результаты до конца 2021 года".

Будет обеспечена бесперебойная поставка газа в Европу

Разумеется, все эти заявления относительно международного значения Южного газового коридора – единогласная позиция Консультативного совета. А теперь обратим внимание на комментарии отдельных экспертов.

Американский эксперт Брюс Пеньер сообщил Trend, что Европа получит необходимый ей дополнительный газ через Южный газовый коридор, и это будет иметь важное значение в будущем, поскольку по мере роста населения потребность в тепле и электричестве как в домах, так и на предприятиях увеличивается: "Это всегда важно при согласовании цены с другими поставщиками или в случаях, когда отношения с одним поставщиком усложняются, что приводит к сокращению или приостановке поставок".

"Основным положительным эффектом Южного газового коридора является повышение надежности поставок ресурсов и их диверсификация".

Об этом сказал Trend нидерландский эксперт Сирил Виддершовен. По его словам, реализация этого проекта повышает общую энергетическую безопасность в Европейском Союзе (ЕС): "Основной целью должны быть поставки дополнительных объемов природного газа на еще не охваченные рынки, особенно в Юго-Восточную Европу".

Эксперт отметил, что перспективы расширения Южного газового коридора все еще существуют, даже в свете продолжающихся обсуждений "Зеленого курса" внутри ЕС.

"Хотя Брюссель поставил цель сократить выбросы CO2 до нуля, страны - члены все еще находятся на очень разных этапах энергетического перехода. Кроме того, из-за существующих проблем с возобновляемыми источниками энергии и энергетическими системами в Европе странам по-прежнему будут нужны большие запасы природного газа", – добавил эксперт.

В завершение добавим, что проект Южного газового коридора является уникальным по многим параметрам. Его протяженность составляет 3500 километров, проект объединяет 7 стран. Не будь тесного сотрудничества между этими странами, его реализация была бы невозможной. Трубопровод проходит через очень сложные географические пространства, в том числе горы высотой 2500 метров, а его более чем 100-километровый участок – по дну Адриатического моря. Южный газовый коридор отвечает самым высоким экологическим стандартам.

Первоначально стоимость проекта была рассчитана на сумму 44,6 миллиарда долларов. Однако в результате эффективного управления и правильного планирования стоимость проекта снизилась до 33 миллиардов долларов. Азербайджан внес в проект существенный финансовый вклад в объеме 10 миллиардов долларов и принял участие во всех четырех сегментах реализации Южного газового коридора – “Шахдениз”, Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и ТАР.

(Автор: Алпер Зия. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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