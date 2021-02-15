В Милли Меджлисе произошли кадровые перестановки
БАКУ /Trend/ - Помощник председателя Милли Меджлиса Азербайджана Фарид Гаджиев освобожден от занимаемой должности.
Приказ об этом подписала спикер парламента Сахиба Гафарова, сообщает в понедельник Trend.
Теперь у председателя Милли Меджлиса не 4, а 3 помощника.
Фарид Гаджиев назначен заведующим отделом по вопросам государственной службы и кадров Аппарата Милли Меджлиса.
Другим приказом Сахибы Гафаровой Мехти Дуньямалы оглу Гурбанов назначен заместителем заведующего отделом социального законодательства.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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