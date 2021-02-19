Депутат Милли Меджлиса предлагает создать молодежные группы в связи с восстановительными работами на освобожденных землях

БАКУ /Trend/ - Азербайджан в результате 44-дневной войны освободил свои земли, которые оставались под оккупацией почти 30 лет. Теперь главная цель - восстановить и реконструировать эти территории.

Об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Депутат отметила, что в период оккупации наших земель враг уничтожил на этих территориях всю инфраструктуру, жилые дома, социальные объекты.

"После освобождения этих земель мы увидели, какие зверства были там учинены. В тех местах нет условий для проживания людей. Они должны быть полностью реконструированы.

Как отметил Президент Ильхам Алиев, эти территории будут реконструированы и станут одним из красивейших уголков мира. Как известно, уже запущен ряд инфраструктурных проектов, строятся дороги, аэропорт, масштабные работы будут продолжены. По поручению главы государства разрабатываются многочисленные проекты, ведется работа над такими новыми проектами, как "умный город" и "умное село". На восстановление этих территорий из госбюджета 2021 года уже выделено 2,2 миллиарда манатов, а также создан Фонд возрождения Карабаха.

Разумеется, для проведения реставрационных и восстановительных работ на наших освобожденных территориях потребуется большое количество рабочих и специалистов различного профиля.

Было бы целесообразным привлечь молодежь к организованной работе на освобожденных территориях. Активно участвовать в этой работе могут молодежные организации, государственные органы, работающие с молодежью, высшие учебные заведения, профессиональные училища. К примеру, могут быть созданы молодежные строительные отряды и другие организации, которые после прохождения определенных тренингов могут быть привлечены к работе по восстановлению и реконструкции на освобожденных землях. Считаю, что молодые люди проявят большой интерес к этой работе. Таким образом, будет обеспечена занятость молодых людей, и при этом они получат большой опыт.

Кроме того, на освобожденных территориях будет построено большое количество предприятий, в том числе гидроэлектростанции, аэропорты, железнодорожные вокзалы, туристические объекты, где будет спрос на специалистов. В связи с этим, привлечение молодежи к восстановительным работам и созданию конкретных учреждений станет базой для того, чтобы они приобрели опыт. Это в будущем крайне позитивно скажется на удовлетворении потребностей в кадрах", - уточнила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)