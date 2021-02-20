Вступило в силу еще одно соглашение между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области энергетики и промысловой промышленности", сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкую Resmi Gazete.

Отметим, что Соглашение было подписано 25 февраля 2020 года в Баку министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)