Вступило в силу еще одно соглашение между Азербайджаном и Турцией
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил "Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области энергетики и промысловой промышленности", сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкую Resmi Gazete.
Отметим, что Соглашение было подписано 25 февраля 2020 года в Баку министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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