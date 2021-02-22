Президент Ильхам Алиев утвердил закон о спецпредставителях
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил закон о внесении изменений в закон "О государственной службе".
Согласно документу, в закон добавляются пункты 11.1.2.1-1, 11.1.3.3-1 и 11.1.4.3-1 нижеследующего содержания:
"11.1.2.1-1. Должности специальных представителей Президента Азербайджанской Республики;";
"11.1.3.3-1. Должности заместителей специальных представителей Президента Азербайджанской Республики;";
"11.1.4.3-1. Должности специалистов в специальных представительствах Президента Азербайджанской Республики;".
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