Генеральный секретарь ОИС почтил память всех тех, кто погиб в результате геноцида Ходжалы

БАКУ /Trend/ - По случаю 29-й годовщины геноцида Ходжалы, Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсеф бин Ахмад Аль-Отаймин почтил память всех тех, кто погиб в результате массового убийства в 1992 году, передает Trend со ссылкой на ОИС.

Аль-Отаймин подтвердил, что Ходжалинский инцидент явился результатом незаконной оккупации территорий Азербайджана Республикой Армения.

Он сослался на Каирское Заключительное коммюнике (пункт 117), принятое 12-й сессией Исламского саммита, состоявшегося в Каире в 2013 году, и на резолюцию № 51/47-POL «О солидарности с жертвами Ходжалинской резни 1992 года», в которой действия, совершенные против мирного азербайджанского населения в оккупированном городе Ходжалы, рассматривались как военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

(Редактор: Наталья Кочнева)