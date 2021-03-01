Азербайджан – очень важная для Ирана страна – иранский МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан – очень важная для Ирана страна.

Об этом сказал замминистра иностранных дел Ирана Сейид Аббас Аракчи, сообщает в понедельник Trend.

По словам Аракчи, отношения между Ираном и Азербайджаном находятся на высоком уровне, и предпринимаются шаги для их расширения: «Эти отношения осуществляются в рамках политики добрососедства. Наши страны реализовывали и продолжают реализовывать совместные проекты в различных сферах».

Замминистра подчеркнул, что Иран поддержал освобождение оккупированных азербайджанских территорий: «Мы всегда были против оккупации территорий Азербайджана. Как пример можно привести подписание договора между Ираном и Азербайджаном по строительству Худаферинской плотины. Во время строительства эта плотина находилась на оккупированных территориях. Этот договор показывает, что Иран был против оккупации. В связи с этим были проведены обсуждения с армянской стороной, от них было потребовано, чтобы они покинули территорию плотины и не вмешивались. Эта плотина стала символом ирано-азербайджанских отношений».

Отметим, что сегодня в иранском Гуме начала работу международная конференция, в которой участвуют замминистра иностранных дел Ирана Сейид Аббас Аракчи, посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов, посол Ирана в Азербайджане Сейид Аббас Мусеви, иранские официальные лица, а также представители Беларуси, России, Грузии и Украины.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)