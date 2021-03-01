Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемониях спуска на воду судна-парома типа Ro-Pax «Академик Зарифа Алиева» и сдачи в эксплуатацию судна-парома «Азербайджан» аналогичного назначения (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 1 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие на Бакинском судостроительном заводе в церемониях спуска на воду судна-парома типа Ro-Pax «Академик Зарифа Алиева» и сдачи в эксплуатацию судна-парома «Азербайджан» аналогичного назначения.

Как сообщает Trend, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева сначала приняли участие в церемонии спуска на воду судна-парома «Академик Зарифа Алиева».

Было сообщено, что судно-паром типа Ro-Pax «Академик Зарифа Алиева» построено на Бакинском судостроительном заводе по заказу Закрытого акционерного общества «Азербайджанское Каспийское морское пароходство».

Президент Ильхам Алиев нажал кнопку спуска на воду судна-парома «Академик Зарифа Алиева».

Первая леди Мехрибан Алиева разрезала ленту, символизирующую спуск судна на воду.

Следует отметить, что строительство новых судов и обновление флотилий находится под особым контролем Президента Ильхама Алиева, предпринимаемые в этом направлении шаги осуществляются в соответствии со Стратегическим планом развития судоходства.

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Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию судна-парома типа Ro-Pax «Азербайджан».

Глава государства и Первая леди были проинформированы о судне-пароме «Азербайджан». Было отмечено, что в рамках этого уникального проекта впервые на Каспии будут сданы в эксплуатацию новые суда-паромы типа Ro-Pax.

Президент Ильхам Алиев нажал кнопку, означающую ввод судна-парома в эксплуатацию.

Отмечалось, что судно-паром будет перевозить пассажиров, автомобили и железнодорожные вагоны. Было сообщено, что в результате проводимых с 2013 года работ по обновлению флота закуплены и введены в эксплуатацию 18 новых судов.

Напомним, что строительство этих судов в основном финансируется за счет прибыли от деятельности Азербайджанского Каспийского морского пароходства. Таким образом, вложением инвестиций в местный рынок, предприятие, акционером которого является государство, вносит вклад в развитие местной судостроительной промышленности и создание новых рабочих мест в Азербайджане.

Длина судов типа Ro-Pax составляет около 155 метров, ширина – 18 метров, а высота - 7,5 метров. По грузоподъемности он больше, чем существующие паромы на Каспии, способен перевозить 100 пассажиров, 56 вагонов-цистерн или 50 большегрузных автомобилей. В настоящее время перевозку автотехники и вагонов транзитом через Азербайджан в Каспийском море осуществляют 13 паромов и 6 судов типа Ro-Ro. Все они принадлежат флотилии ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», и на сегодняшний день ЗАО является единственным паромным оператором на Каспии.

Таким образом, прогнозируется, что суда-паромы типа Ro-Pax, являясь важным звеном в цепочке грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, соединят через море железные дороги на восточном и западном берегах Каспийского моря, послужат более эффективному использованию географического положения и транзитного потенциала Азербайджана.