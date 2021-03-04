Сейчас Агдам - это огромное поле руин - репортаж ВВС (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/- В начале 1990-х Агдам был оживленным городом, но сейчас это огромное поле руин.

Как сообщает Trend, об этом говорится в репортаже BBC.

Подчеркивается, что в 1993 году здесь шли ожесточенные бои между силами Армении и Азербайджана. Затем почти 30 лет город находился под контролем армянских сил.

Азербайджан вернул себе эту территорию по недавнему соглашению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Во время первой войны в регионе Натика Аллахъярова ранили в ногу, и с тех пор он жил в общежитии для вынужденных переселенцев. Почти три десятка лет он мечтал однажды вернуться домой.