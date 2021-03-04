Сейчас Агдам - это огромное поле руин - репортаж ВВС (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/- В начале 1990-х Агдам был оживленным городом, но сейчас это огромное поле руин.
Как сообщает Trend, об этом говорится в репортаже BBC.
Подчеркивается, что в 1993 году здесь шли ожесточенные бои между силами Армении и Азербайджана. Затем почти 30 лет город находился под контролем армянских сил.
Азербайджан вернул себе эту территорию по недавнему соглашению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Во время первой войны в регионе Натика Аллахъярова ранили в ногу, и с тех пор он жил в общежитии для вынужденных переселенцев. Почти три десятка лет он мечтал однажды вернуться домой.
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