Сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США выступил с заявлением по случаю годовщины Ходжалинской трагедии

БАКУ /Trend/ - Сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США, представляющий штат Теннесси в Палате представителей, демократ Стив Коэн выступил с заявлением в связи с 29-й годовщиной Ходжалинской трагедии.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на посольство Азербайджана в США, в заявлении отмечено, что убийство сотен жителей города Ходжалы во время армяно-азербайджанского конфликта стало крупнейшим актом расправы над этническими азербайджанцами. Подчеркнув, что в Ходжалы, расположенном в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, до массового убийства людей армянскими силами проживали 7000 жителей, член Конгресса США отметил, что более 600 мирных людей, в том числе 106 женщин и 83 ребенка, были убиты, более 100 детей потеряли одного из родителей, 25 детей потеряли обоих родителей, 8 семей были полностью уничтожены.

В заявлении говорится, что несмотря на прекращение огня в 1994 году, конфликт не был урегулирован, и выражается надежда, что стороны смогут достичь мира после войны 2020 года. Было подчеркнуто, что долгосрочный мир, безопасность и региональное сотрудничество служат интересам региона Южного Кавказа, а также всего мира.

Конгрессмен отметил в своем заявлении, что Азербайджан является сильным партнером США и союзников страны. Коэн подчеркнул роль Азербайджана в предотвращении распространения оружия массового поражения, службу азербайджанских войск вместе с войсками США на Балканах, в Ираке и Афганистане, предоставление Азербайджаном своей территории для транзитных перевозок грузов с целью обеспечения коалиционных сил в Афганистане, обеспечение Европы альтернативными источниками энергии за счет строительства Южного газового коридора от Каспийского моря до Италии, а также обеспечение Азербайджаном около 40 процентов потребляемой Израилем нефти. В заявлении также особое внимание уделяется сотрудничеству с еврейской общиной Азербайджана и Израилем.

В заключение член Конгресса еще раз почтил память людей, погибших в результате Ходжалинской трагедии, отметив, что разделяет горе азербайджанцев.