Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проведет еще одно заседание

БАКУ /Trend/ - Очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана планируется провести 6 марта, сообщает в пятницу Trend.

Отметим, что Комиссия уже провела 6 заседаний, на которых рассмотрела свыше 650 поступивших обращений.

На заседаниях, в основном, были рассмотрены обращения лиц, совершивших дорожно-транспортные происшествия, иностранцев и военнослужащих.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)