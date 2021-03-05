Комиссия по вопросам помилования при Президенте Азербайджана проведет еще одно заседание
БАКУ /Trend/ - Очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана планируется провести 6 марта, сообщает в пятницу Trend.
Отметим, что Комиссия уже провела 6 заседаний, на которых рассмотрела свыше 650 поступивших обращений.
На заседаниях, в основном, были рассмотрены обращения лиц, совершивших дорожно-транспортные происшествия, иностранцев и военнослужащих.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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