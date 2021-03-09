Спикер парламента Азербайджана встретилась с делегацией Великого национального собрания Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова 9-го марта провела встречу с находящейся в нашей стране делегацией, возглавляемой Акифом Чагатаем Кылычем, председателем Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ), сообщает Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Сердечно приветствовав гостей, председатель выразила надежду на то, что их приезд придаст новый импульс двусторонним отношениям. Она также с глубокой печалью выразила соболезнования близким турецких военнослужащих, погибших в аварии вертолёта в Битлисе на прошлой неделе, и всему турецкому народу в лице участников делегации, пожелала скорейшего выздоровления раненым.

Подчеркнув непрерывное развитие отношений между Азербайджаном и Турцией, двумя дружественными и братскими странами, Гафарова заметила, что сегодня во всём мире не найдётся двух других государств, которые были бы столь же близки друг другу. Турция поддерживала Азербайджан политически и морально в ходе Отечественной войны; братский турецкий народ занял своё место рядом с Азербайджаном, ярко воплотив смысл выражения Великого лидера Гейдара Алиева «один народ - два государства». Как сказал Президент Ильхам Алиев, в мировой политической системе нет альтернативы и аналога настоящему братству между нашими странами, между нашими народами, у которых общий язык, общая вера, общие культура и история.

Затронув роль двух парламентов в развитии взаимоотношений, спикер с похвалою отозвалась о деятельности групп дружбы в обеих законодательных собраниях. Их двусторонние связи и сотрудничество в рамках международных организаций крайне важны в плане обсуждения вопросов, интересующих стороны. Сказав это, Председатель также указала на исключительную важность взаимодействия между комитетами внешних связей парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в трёхстороннем формате.

Акиф Кылыч выразил благодарность за оказанный ему тёплый приём, прежде чем сказать о чувстве удовлетворения, которое у всех членов его делегации вызывает визит в Азербайджан. Как и весь народ Турции, депутаты турецкого парламента пристально следили за развитием событий во время ведшейся Азербайджаном 44-дневной Отечественной войны и радовались успехам братской страны. Что чувствовал Азербайджан, то чувствовала и Турция, сказал Акиф Кылыч, добавив: «Мы всегда ощущали своё братство с Азербайджаном».

Взявшие затем слово на встрече председатель Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов и руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Турцией Ахлиман Амирасланов высказались о сотрудничестве депутатов двух парламентов в международных организациях и региональных структурах. Они также дали высокую оценку их взаимным визитам и регулярно проводимым встречам.

Во встрече также приняли участие члены Комитета внешних связей ВНСТ Дерья Бакбар, Ахмет Камиль Эрозан, Исмаил Оздемир и Утку Чакырозер, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Азербайджана Сафа Мирзоев и другие официальные лица.

(Редактор: Наталья Кочнева)