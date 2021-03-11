В Агдаме разминированы освобожденные территории площадью 2 671 га - ИВ
БАКУ /Trend/ - В Агдамском районе Азербайджана продолжается процесс разминирования освобожденных от оккупации территорий. Об этом сказал в четверг Trend первый заместитель главы районной Исполнительной власти (ИВ) Аллахверен Алиев.
По его словам, уже разминированы территории общей площадью 2 671 гектар.
"Кроме того, разминированы дороги. Сейчас от мин очищаются в основном территории, пригодные для посева. Затем начнется разминирование сельской местности", - сказал замглавы ИВ.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Победа! Одна на всех! – о наступательной операции с участием азербайджанских и российских воинов (ФОТО)
Состоялось заседание Рабочей группы по экономическим вопросам, связанным с освобожденными территориями Азербайджана
Женщина-снайпер армянского происхождения, плененная во время второй Карабахской войны, передана Азербайджаном Ливану (ФОТО)
Проект по созданию туркомплекса грязевых вулканов в Гобустане отложен - бюро по туризму Азербайджана
Отели могут обращаться за получением "звезд" посредством электронной системы - Бюро по туризму Азербайджана
Texnopark Istanbul и Агентство инноваций Азербайджана будут сотрудничать в создании парков высоких технологий
По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Хачмазе организована выездная стоматологическая диагностика (ФОТО)
Состоялось заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных территориях Азербайджана