В Агдаме разминированы освобожденные территории площадью 2 671 га - ИВ

БАКУ /Trend/ - В Агдамском районе Азербайджана продолжается процесс разминирования освобожденных от оккупации территорий. Об этом сказал в четверг Trend первый заместитель главы районной Исполнительной власти (ИВ) Аллахверен Алиев.

По его словам, уже разминированы территории общей площадью 2 671 гектар.

"Кроме того, разминированы дороги. Сейчас от мин очищаются в основном территории, пригодные для посева. Затем начнется разминирование сельской местности", - сказал замглавы ИВ.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)