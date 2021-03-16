Азербайджанские войска, привлеченные к широкомасштабным учениям, занимают районы сосредоточения (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану оперативно-тактических учений, азербайджанские войска занимают районы сосредоточения и создаются группировки, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

На командных пунктах управления войсками организуется боевая работа.

Отметим, что к маневрам привлечены до 10 000 военнослужащих, около 100 танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

В ходе учений, проводимых в горно-лесистой местности со сложным рельефом с учетом боевого опыта, приобретенного ВС во время Отечественной войны Азербайджана, основное внимание уделяется управлению войсками, приведению их в состояние боевой готовности, перегруппировке, в том числе совершенствованию боевой слаженности и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

Учения продлятся до 18 марта.

(Текст: Кямаля Сеидова)