Президент Ильхам Алиев: Мы восстановим бюст Вагифа (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Вот он. Бюст Вагифа, великий лидер осматривает его. Мы восстановим и этот бюст.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе поездки в город Шуша.

«Посмотрите, изображение Вагифа было на этой стене, ненавистный враг разрушил и это, этот мрамор. А вот надгробье на могиле. Армянские вандалы разрушили и его. Мы восстановим. Я нашел в архиве еще несколько фотоснимков, связанных с той поездкой великого лидера в Шушу, на них есть и я. А это на Джыдыр-дюзю. Один раз я уже показывал его, перед родником Натаван. Есть еще один фотоснимок, я должен показать и его. Здесь также находился бюст Вагифа. Во время прошлой поездки в Шушу я показал, что армяне снесли бюст и построили магазин. Вот он. Бюст Вагифа, великий лидер осматривает его. Мы восстановим и этот бюст», - сказал глава государства.