Министр обороны Азербайджана посетил подразделения, дислоцированные на освобожденных от оккупации территориях (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева продолжаются работы по улучшению социально-бытовых условий подразделений, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководство ведомства ознакомились с работой, проводимой в двух подразделениях, дислоцированных на освобожденных от оккупации землях, осмотрели комплексы модульного типа, и побеседовали с военнослужащими за чайным столом.

Следует отметить, что в целях обеспечения размещения, питания и обеспечения высокого уровня бытовых условий личного состава в короткие сроки на освобожденных территориях установлены десятки модульных комплексов различного назначения. Работа в этом направлении продолжается.

По поручению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами для усиления снабжения личного состава продуктами питания, свежими овощами и другой сельскохозяйственной продукцией на освобожденных территориях были построены и сданы в эксплуатацию новые продовольственные склады.

Продукты, хранящиеся на этих складах, введенных в эксплуатацию для обеспечения личного состава свежей и калорийной пищей в течение года, доставляются в воинские части, дислоцированные на разных направлениях, для усиления снабжения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)