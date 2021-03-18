ПРООН усилит поддержку операций по разминированию освобожденных районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов и резидент-представитель Программы развития ООН (ПРООН) в нашей стране Алессандро Фракассетти 18 марта подпишут новый документ в сфере финансирования, направленный на восстановление безопасности после конфликта, сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство.

Отмечается, что из бюджета Программы развития ООН по кризисным ситуациям и Центрального фонда организации по чрезвычайным ситуациям выделен один миллион долларов. Эти средства обеспечат поддержку ПРООН и Агентства Азербайджана по разминированию в обучении, оснащении и развертывании групп экстренного реагирования для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые представляют серьезную угрозу для населения районов, пострадавших от конфликта.

В сообщении подчеркивается, что глава правления Агентства Азербайджана по разминированию отметил важность этого проекта и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с ООН.

Фракассетти, в свою очередь, сообщил, что ПРООН расширит поддержку операций по разминированию в Азербайджане.

ПРООН оказывает поддержку агентству, в том числе в сферах международного опыта, приобретения индивидуальных защитных средств и оборудования для разминирования.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)