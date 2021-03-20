Кто кому больше нужен: Каир Анкаре или наоборот?

БАКУ /Trend/ - После восьмилетнего отчуждения у Турции и Египта складывается возможность наладить отношения, испортившиеся после прихода к власти в Египте генерала Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Примирение, если оно состоится, не будет легким: достаточно взглянуть на интерпретацию сторонами событий 2013 года в Египте: Турция называет их переворотом, а Каир – революцией.

Несмотря на это, кое-какие подвижки в деле нормализации отношений видны.

Конкретный шаг (помимо миролюбивой риторики), если судить по сообщениям греческих СМИ, сделал Египет. Объявив недавно о проведении очередного тендера на разработку углеводородов на своем участке континентального шельфа в Восточном Средиземноморье, официальный Каир учел границы Исключительной Экономической Зоны и континентального шельфа, обозначенные Турцией в соглашении 2019 года о разграничении морской юрисдикции между Турцией и Ливией.

Это позволило министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу одобрительно оценить позицию Каира, заявив при этом, что Турция может заключить соглашение о разграничении морских границ с Египтом.

Есть и другие признаки того, что стороны не прочь восстановить отношения.

Что реально стоит за этим желанием? Некоторые полагают, что Анкара, таким образом, хочет прорвать изоляцию, которую ей устроили с полдюжины стран (Греция, Кипр, Египет, Израиль, Саудовская Аравия и ОАЭ, поддерживаемые Францией), чтобы умерить ее аппетиты в разграничении морских границ и распределении «энергетического пирога» в Восточном Средиземноморье.

Что ж, возможно и так, но тогда почему Каир «учел интересы Турции»? Скорее всего, в Каире все же осознают, что Турция, имеющая самую протяженную береговую линию в Восточном Средиземноморье и одну из мощнейших в мире армий, слишком значимый игрок в регионе, чтобы ей пренебрегать.

Альянс Греции, Египта, Израиля и Кипра, созданный для «обуздания» турецких геоэкономических интересов в Восточном Средиземноморье, не столь монолитен, как могло показаться сначала. Кроме этого, у каждой из этих стран есть своя «подушка безопасности», и, в зависимости от этого, разное поле для маневра.

Греция и Кипр – члены ЕС, находящиеся под покровительством Брюсселя и не имеющие сильных связей с Каиром. Израиль – ближайший союзник США и полностью самодостаточное государство, у которого с Египтом «холодный мир». Саудовская Аравия, оппонирующая Египту в борьбе за лидерство в арабском мире, и ОАЭ – это, скорее, ситуативные попутчики Каира в пику Анкаре, и не более. Их главный козырь – это баснословные прибыли от нефти.

А чем обладает Каир?

Египет с населением в 100 миллионов имеет целый букет угрожающих социально-экономических проблем. Это остро стоящая проблема перенаселения, бедность (треть населения), отсутствие воды и зависимость от Нила, государственный дефицит и государственный долг, продовольственная зависимость, высокий уровень коррупции и многое другое.

Недавние подвижки в диалоге президентов Франции и Турции, а также регулярные греко-турецкие обсуждения дают основание полагать, что сегодняшний расклад сил вокруг проблем Восточного Средиземноморья не статичен и может измениться в одночасье.

Кстати говоря, греческие СМИ недавно признали, что попытки изолировать Турцию от участия в энергетических проектах в Восточном Средиземноморье было большой ошибкой.

А еще руководству Египта необходимо учесть смену хозяев Белого дома и быть готовым к прессингу со стороны новой администрации из-за многочисленных, как считают в Белом доме, фактов нарушения прав человека. Такие месседжи из Вашингтона уже поступают.

Если подытожить, то все заинтересованные стороны играют за себя и против Анкары.

Нужно ли Каиру разбрасываться отношениями с таким соседом как Турция, отвечающая, в отличие от многих, за сказанные слова и действия, и не окажется ли так, что завтра он может оказаться в одиночестве в своей анти-турецкой позиции?

Это еще большой вопрос, кто кому больше нужен: Каир Анкаре или наоборот. Не потому ли там решили оставить двери открытыми для Турции?

(Автор: Азер Ахмедбейли)