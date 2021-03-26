Журнал Forbes опубликовал статью о доблестной победе Азербайджана в Отечественной войне

БАКУ /Trend/ - Журнал Forbes опубликовал статью Пола Иддона о 44-дневной войне между Арменией и Азербайджаном, сообщает в пятницу Trend.

В материале рассказывается об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, оккупации Арменией 20 процентов азербайджанских земель, о том, как более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, о доблестной победе Азербайджана, одержанной в 44-дневной Отечественной войне.

Автор статьи подчеркивает, что эта кратковременная война завершилась блестящей победой Азербайджана и позорным поражением Армении.

Сокрушительные удары, нанесенные азербайджанской армией по армянским вооруженным силам, большие успехи, достигнутые Азербайджаном в ходе боевых действий, заставили Армению подписать при посредничестве России документ о капитуляции и вывести войска с оккупированных территорий, говорится в статье.

Азербайджанская армия, имеющая самое современное вооружение и военную технику, нанесла поражение армянским вооруженным силам, пишет Иддон.

Автор материала отмечает, что многие армянские военные ожидали, что бои будут такими же, как и во время первой Карабахской войны. В армянской армии, оснащенной в основном вооружением российского производства, считали, что одержат верх в этой войне или как минимум будут успешно обороняться. "Однако армянская армия была разгромлена ВС Азербайджана в ходе 44-дневной войны", - пишет Иддон.

В статье также приводится информация о строительстве азербайджанской армии, проводимом руководством Азербайджана, создании современной оборонной промышленности, вооружении, приобретенном в Израиле и Турции.

Автор материала также подчеркнул особую роль азербайджанских дронов в уничтожении систем ПВО Армении.

Иддон со ссылкой на одно из интервью Президента Ильхама Алиева зарубежным медиа отмечает, что беспилотниками турецкого производства была уничтожена армянская военная техника стоимостью в один миллиард долларов.

Автор материала, ссылаясь на официальную статистику, подчеркивает, что во время Отечественной войны было уничтожено около 240 армянских танков, кроме того, азербайджанская армия захватила в качестве трофеев свыше 40 танков и 20 бронетранспортеров врага.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)