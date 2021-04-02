Премьер-министр Азербайджана встретился с министром торговли Турции

Политика 2 апреля 2021 18:43 (UTC+04:00)
Премьер-министр Азербайджана встретился с министром торговли Турции

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов второго апреля встретился с министром торговли Турции Рухсар Пекджан.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров, на встрече были обсуждены перспективы расширения азербайджано-турецких торгово-экономических отношений, а также выражена уверенность в том, что взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами и в дальнейшем будет успешно развиваться во всех сферах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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