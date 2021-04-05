Непредоставление Арменией карт минных полей препятствует миру и доверию в регионе - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Непредоставление Арменией карт минных полей препятствует миру и доверию в регионе.

Об этом сказал в понедельник помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев в связи с Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, после войны мины угрожают мирному населению и препятствуют развитию.

Гаджиев отметил, что Армения за 30-летнюю оккупацию установила на азербайджанских территориях большое количество мин.

Он подчеркнул, что гражданское население не должно сталкиваться с этой угрозой.

«Согласно международному гуманитарному праву, Армения грубо нарушает права гражданского населения Азербайджана. Кроме того, Армения, нарушая международные законы, отказывается предоставить Азербайджану карты минных полей. Мины - это убийство азербайджанского населения. Кроме того, установленные мины затягивают процесс восстановления освобожденных территорий», - сказал Гаджиев.

Помощник Президента отметил, что непредоставление Арменией карт минных полей препятствует миру и доверию в регионе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)