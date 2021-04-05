Армения нарушает международные законы, не предоставляя Азербайджану карты минных полей - глава фонда

БАКУ /Trend/ - Азербайджан по итогам 44-дневной Отечественной войны положил конец 30-летней армянской оккупации своих земель. Несмотря на окончание войны, угроза не исчезла. Азербайджанская армия уничтожила наземный арсенал вооруженных сил Армении, но установленные этой страной мины продолжают отнимать людские жизни.

Об этом сказал президент Международного евразийского фонда прессы Умуд Мирзоев в связи с Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, большая часть мин установлена на землях населенных пунктов, что создает серьезную угрозу для мирного населения.

"Нарушая международные законы, Армения отказывается предоставить Азербайджану карты минных полей", - сказал Мирзоев.

По мнению главы фонда, для ликвидации минной угрозы необходимо усилить сотрудничество между правительством, гражданским обществом и международными организациями.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)