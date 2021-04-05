Глава МИД Азербайджана встретился с парламентской делегацией Ирака (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов пятого апреля принял находящуюся с визитом в Баку делегацию во главе с председателем комитета парламента Ирака по внешним связям Шерко Мухаммадом Мир Ваисом.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, приветствуя гостей, Байрамов отметил, что отношения между двумя странами развиваются на основе исторических, культурных и религиозных связей, сотрудничество осуществляется как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

По его мнению, нынешний визит, наряду с расширением отношений между парламентами двух стран, открывает возможности для плодотворных дискуссий в плане развития отношений между Азербайджаном и Ираком.

Глава комитета иракского парламента, в свою очередь, отметил, что Азербайджан оказывает поддержку Ираку на международном уровне. Он подчеркнул, что Ирак всегда руководствовался принципами международного права в вопросах урегулирования конфликтов.

Выразив признательность иракской стороне за постоянную поддержку территориальной целостности Азербайджана, Байрамов проинформировал членов делегации о разрушениях, незаконной деятельности, многочисленных военных преступлениях, совершенных Арменией во время 30-летней оккупации азербайджанских территорий, новой ситуации, возникшей в регионе после 44-дневной Отечественной войны.

Он также сообщил, что Армения во время оккупации установила мины на азербайджанских землях и все еще не предоставила азербайджанской стороне карт минных полей, несмотря на прекращение боевых действий. Армения таким образом продолжает грубейшим образом нарушать международное гуманитарное право, отметил министр.

По его словам, мировое сообщество должно оказать в связи с этим давление на Армению.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах развития отношений Азербайджана и Ирака, в том числе о возможностях расширения сотрудничества в гуманитарной, туристической, образовательной и других сферах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)