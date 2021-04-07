Гендиректор ВОЗ поблагодарил Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус поблагодарил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, сообщает в среду Trend.

«Благодарю Вас, господин Президент Ильхам Алиев, за инициативу по призыву в Совете ООН по правам человека к справедливому, своевременному и универсальному доступу к вакцинам от COVID-19. Согласен с тем, что мы должны больше сделать для обеспечения справедливого распределения вакцин. Пришло время объединиться для вакцинации и обеспечения здоровья!», - написал гендиректор ВОЗ.

(Автор: Орхан Набиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)