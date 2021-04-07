Роберт Кочарян давит на жалость – российский эксперт

БАКУ /Trend/ - В своем интервью в программе «Познер» на Первом канале России экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил: «Состояние Армении сегодня в целом не позволяет никому трезвомыслящему думать о реванше. Но слишком несправедливый мир не может быть вечным. Поэтому надо найти решение, соответствующее интересам всех сторон».

Известный российский эксперт, публицист и общественный деятель Дмитрий Верхотуров выразил Trend свое мнение по данному вопросу.

По мнению Верхотурова, Роберт Кочарян в этом высказывании предстает совершенно как реваншист: «Ему, видите ли, договор несправедливый. А что бы он хотел? Чтобы ему вернули Карабах обратно на блюдечке?».

По словам эксперта, сейчас Кочарян давит на жалость, что, мол, армян обидели договором о прекращении боевых действий.

«Я много лет слышал от армян проповедь "федаинства", что, мол, армяне такие герои, что, мол, утром – в Агдаме, вечером – в Баку. Это было эмоционально, образно, как армяне умеют. Я с ними не спорил, а мой немецкий опыт мне говорил, что их разобьют. У шапкозакидательства всегда бывает один исход – тяжелое и унизительное поражение», – отметил он.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)