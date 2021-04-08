Начались совместные оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Стартовали оперативно-тактические учения азербайджанской и турецкой армий.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, учения проводятся на общевойсковых полигонах, расположенных в разных направлениях зон ответственности воинских объединений азербайджанской армии.
Основной целью учений является улучшение взаимодействия и повышение боеспособности оперативных подразделений азербайджанской и турецкой армий, развитие у командиров оперативных подразделений навыков принятия военных решений, а также способности проявления инициативности и управления подразделениями.
Учения продлятся до девятого апреля.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
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