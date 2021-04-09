Президент Ильхам Алиев: ООН как ведущая мировая структура должна быть активной и в постконфликтный период

БАКУ/Trend/ - Конечно же, ООН как ведущая мировая структура должна быть активной и в постконфликтный период.

Как сообщает Trend, об этом, в частности сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волканом Бозкыром.

«Я неоднократно говорил, что нагорно-карабахский конфликт урегулирован, Азербайджан решил его, выполнил резолюции, которые в течение почти 30 лет оставались на бумаге, и конфликт уже остался в истории. А сейчас начался новый период - период созидания, период восстановления. Этому уже дан старт, и мы находимся в тесном контакте со всеми структурами ООН, в том числе с ЮНЕСКО. На основе проведенных с ЮНЕСКО переговоров планируется направить миссию. На самом деле, в период конфликта мы неоднократно обращались в ЮНЕСКО с просьбой направить на оккупированные территории миссию по изучению фактов. Потому что, по имевшейся у нас информации, наши исторические, религиозные, культурные памятники там были разрушены армянами, и мы хотели, чтобы международные организации, в том числе ЮНЕСКО, которая непосредственно занимается этим вопросом, пришли и подтвердили это. К сожалению, во время конфликта наше предложение осталось без ответа, но после конфликта теперь ожидается отправка миссии. Мы приветствуем это. Потому что на освобожденных землях налицо армянское зверство, вандализм. Чем больше международных организаций увидят это собственными глазами, тем шире будет представление у мирового сообщества о конфликте, оккупации со стороны Армении», - отметил Президент Ильхам Алиев.