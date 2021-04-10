В Баку проходит брифинг ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета –(ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит брифинг ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), сообщает в субботу Trend.

Участники брифинга отвечают на вопросы журналистов, связанные с тюркским миром и процессами, происходящими в регионе.

Напомним, что до брифинга прошло третье заседание ответственных министров и высокопоставленных лиц по информации и медиа Тюркского совета.

Были обсуждены вопросы усиления совместной деятельности по информированию о событиях, происходящих в тюркоязычных странах, План действий на 2021-2022 годы в области информации и медиа, вопросы производства художественных и документальных фильмов об истории и культуре тюркоязычных государств, организации учебных курсов и программ обмена для экспертов в сфере медиа.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)