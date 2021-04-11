В Университете АДА проходит конференция под названием «Новое видение для Южного Кавказа. Развитие и сотрудничество после конфликта» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Университете АДА проходит конференция под названием «Новое видение для Южного Кавказа. Развитие и сотрудничество после конфликта».

Как сообщает в воскресенье Trend, конференция проходит при организации Университета АДА и участии руководителей зарубежных аналитических центров и международных экспертов.

(Редактор: Надир Насиров)