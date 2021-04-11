В Университете АДА проходит конференция под названием «Новое видение для Южного Кавказа. Развитие и сотрудничество после конфликта» (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Университете АДА проходит конференция под названием «Новое видение для Южного Кавказа. Развитие и сотрудничество после конфликта».
Как сообщает в воскресенье Trend, конференция проходит при организации Университета АДА и участии руководителей зарубежных аналитических центров и международных экспертов.
(Редактор: Надир Насиров)
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