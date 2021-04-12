Следует принять меры для принуждения официального Еревана к выдаче карт минных полей Азербайджану – российский политолог

БАКУ /Trend/ - Отказ Еревана предоставить Азербайджану карты минных полей свидетельствует не только о том, что кое-кто в официальных кругах Армении не готов к миру и мечтает о реванше. Подобные действия, вообще, просто находятся за гранью добра и зла.

Об этом сказала Trend доктор политических наук, государственный советник Российской Федерации первого класса и экс-начальник Управления СНГ Росзарубежцентра при МИД РФ Татьяна Полоскова.

"Ведь жертвами мин становится мирное население: старики, женщины, дети. Если это не смущает официальный Ереван, то тогда не нужно на всех углах кричать, что вы - христиане. И снимите кресты. Христианство - это милосердие", - сказала Полоскова.

По ее мнению, если официальный Ереван не реагирует на возмущенные требования мировой общественности, то следует принять меры и принудить его выдать карты минных полей Азербайджану.

"Это могут быть санкции, создание международных комиссий по расследованию причин данного инцидента и так далее. И нужной придать этой истории широкую информационную огласку. Отметим и то, что подобное поведение армянской стороны разрушает доверие к ней. И не только со стороны Азербайджана", - добавила она.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)