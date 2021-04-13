Президент Ильхам Алиев: Власть Народного фронта-Мусавата продавала Армении бензин

БАКУ /Trend/ - Власть Народного фронта-Мусавата продавала Армении бензин.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев.

«Именно в результате предательства тандема НФА-Мусават, фактически пришедшего в то время к власти и пытавшегося официально оформить это, Шуша и Лачин оказались под оккупацией. Потому что прийти к власти для них было важнее всего. Министр обороны в то время был их человеком, он обещал, что если Шуша будет сдана, то пустит себе пулю в лоб. До сих пор, как пес, слоняется там и тут. Власть фактически находилась в руках Народного фронта – Мусавата. Сдав Шушу и Лачин армянам, они попытались сместить власть в Баку, и это им удалось. Спустя месяц после этого они совершили военный переворот, захватив здание парламента, свергли законную власть и незаконно пришли к власти. Это – их большое предательство. Что произошло после этого? После этого страна фактически оказалась в неуправляемом состоянии. Царили хаос, анархия, произвол, грабеж. Села попадали под оккупацию. Власть Народного фронта-Мусавата продавала Армении бензин. Они и сами признали это. Есть эти видеоматериалы, кадры. Они и сами признали, что совершили это предательство. Вместо того, чтобы укреплять и поддерживать армию, они только укрепляли свою власть. Гейдар Алиев не позволил армянам оккупировать Нахчыван, находившийся в условиях блокады, хотя такие попытки предпринимались неоднократно. Наши военнослужащие и гражданские лица грудью защитили эти земли в происходивших там на границе ожесточенных боях, именно благодаря фактору Гейдара Алиева. Они же отправляли отсюда в Нахчыван военный десант, чтобы сместить Гейдара Алиева. Тогдашний командующий Внутренними войсками, скрывающийся сегодня за границей пес отправлял туда десант. Мы теряли земли, армяне захватывали наши села, а они вели в Нахчыване борьбу с Гейдаром Алиевым. Это – дела предателей из Народного фронта-Мусавата. Однако струсили, даже носа показать не осмелились, потому что народ поднялся и сказал: уничтожим вас, как только появитесь здесь. Они развязали гражданскую войну, бомбили Гянджу, взяли в плен азербайджанских солдат, в то время как земли оказывались под оккупацией. Если это не предательство, то тогда что же?! В апреле 1993 года они отдали врагу Кяльбаджар. После этого стали паниковать, струсили, оказались в депрессии. По сей день не могут выйти из этой депрессии. Для того, чтобы спастись, они в то время вынуждены были обратиться к Гейдару Алиеву, чтобы их не повесили здесь, перед Аппаратом Президента. Их виселица была готова. Азербайджанский народ терпел их всего год. Но посмотрите, какой большой вред они нанесли за один год - наши земли оказались под оккупацией, они уничтожили армию, развязали гражданскую войну, пролили братскую кровь. Поэтому, когда я говорю, что они – предатели, изменники, враги, то основываюсь именно на этом. Я говорю это, опираясь на исторические факты. Их мерзкая сущность проявляется и сегодня. Они и во время Второй Карабахской войны, исподтишка клевеща на нашу армию, на наше правое дело, лили воду на мельницу врага. Поэтому, не зная этой истории, невозможно правильно оценить сегодняшние реалии», - сказал Президент Ильхам Алиев.