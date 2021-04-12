Обсуждено развитие сотрудничества между Азербайджаном и Италией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова 12 апреля встретилась с председателем постоянной комиссии итальянского Сената по иностранным делам и эмиграции Вито Петрочелли.

Как сообщили в понедельник Trend в Отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, поприветствовав гостя, спикер отметила, что этот визит послужит углублению межпарламентского сотрудничества. Основанное на древних исторических корнях сотрудничество между Азербайджаном и Италией перешло на качественно новый уровень после восстановления нашей страной государственной независимости, подчеркнула Сахиба Гафарова.

По словам спикера Милли Меджлиса, взаимные визиты президентов двух стран и проведённые ими переговоры сыграли существенную роль в достижении нынешнего высокого уровня двусторонних связей, надежная правовая основа которых обеспечивается подписанными двусторонними документами. Не только политические и экономические, но и культурные, гуманитарные, академические и образовательные связи и сотрудничество между двумя государствами находятся на высоком уровне. Хорошо известны широкой общественности проекты, реализованные Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой в Италии в качестве президента Фонда Гейдара Алиева и посла доброй воли ИСЕСКО и ЮНЕСКО. Такие проекты служат ещё большему углублению отношений между нашими странами и народами.

«Велика роль и двух парламентов в развитии азербайджано-итальянских взаимоотношений. За прошедшие годы сформировалось тесное сотрудничество Милли Меджлиса с обеими палатами итальянского Парламента. В обоих парламентах действуют группы дружбы. Межпарламентские связи укрепляются ещё больше благодаря взаимным визитам на высоком уровне», – подчеркнула Сахиба Гафарова.

Она также проинформировала гостя о победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне в 2020-м году. Отметив, что многие итальянские парламентарии выражали свою поддержку правому делу Азербайджана, председатель парламента заявила, что Армения учинила большие разрушения и совершила акты вандализма в азербайджанских районах, которые она почти тридцать лет держала под оккупацией. Полностью были разрушены города, жилые дома, сёла, а также памятники истории, культуры и религии. К большому сожалению, Армения никак не оставит свою преступную деятельность – невзирая на все призывы, она совершает ещё одно военное преступление и продолжает попирать принципы международного права, отказываясь передать азербайджанской стороне карты минных полей. Как итог, уже после войны множество азербайджанских гражданских лиц и военнослужащих погибло и было ранено, подорвавшись на минах.

«Полагаю, что для того, чтобы прекратить эти военные преступления, международное сообщество должно высказаться против подобных шагов, угрожающих миру и безопасности», – добавила спикер Милли Меджлиса.

Поблагодарив за искренний приём, Вито Петрочелли передал Сахибе Гафаровой приветствия от председателя Сената Италии, сенатора Марии Элизабетты Альберти-Казеллати. Было отмечено, что сегодня отношения между Азербайджаном и Италией находятся на очень высоком уровне, особенную важность имеет сотрудничество в энергетической отрасли. Председатель постоянной комиссии итальянского Сената указал на важнейшую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Гость сообщил, что отношения между двумя странами на высоком уровне проявляют себя и в двусторонних связях между итальянским и азербайджанским парламентами.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями на другие темы, представляющие взаимный интерес.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)