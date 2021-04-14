Зенитно-ракетные войска азербайджанской армии провели учения с боевой стрельбой (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, зенитно-ракетные войска Военно-воздушных сил Азербайджана провели учения с боевой стрельбой, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
В ходе учений личный состав, обнаружив цели условного противника, успешно выполнил задачи по их уничтожению из зенитно-ракетных комплексов С-125.
Основной целью учений является совершенствование практических навыков и повышение уровня боеготовности личного состава.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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