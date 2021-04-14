Президент Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Беларусью совершенно свободны от всяких проблем

БАКУ/Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Беларусью совершенно свободны от всяких проблем.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи один на один с находящимся с рабочим визитом в нашей стране Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

«Уважаемый Александр Григорьевич, рад Вас снова видеть. Мы вчера имели возможность пообщаться неформально, обсудить широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, региональную проблематику. Сегодня продолжаем наш диалог. Я очень рад, как развиваются отношения между нашими странами. Мы с Вами придали такой динамизм нашим связям, что по всем направлениям видим развитие, видим практическое решение вопросов, которое мы согласовываем. Наши взаимные визиты носят регулярный характер. Я посмотрел, освежил в памяти свои визиты в Беларусь, Ваши визиты в Азербайджан. Это все свидетельствует о тесном политическом взаимодействии, высоком уровне доверия между нашими странами и нацеленности на результат. Поэтому мы видим хорошие результаты в рамках экономического взаимодействия. Несмотря на пандемию, наш товарооборот вырос в прошлом году, также вырос и экспорт из Азербайджана в Беларусь. Поэтому сегодня обсудим уже более подробно и вопросы, связанные с промышленной кооперацией. По нашему с Вами решению, уже давно функционирует промышленное предприятие в Гяндже.

Также хотел бы с Вами обсудить вопросы, связанные с восстановлением Карабаха. Мы знаем опыт белорусских компаний по созданию агропромышленных комплексов в Беларуси. Поэтому в плане восстановления освобожденных территорий, конечно, эта тема занимает особое место.

Конечно же, радует, что мы продолжаем и будем и дальше поддерживать друг друга в международных структурах, где мы участвуем. То есть, у нас отношения, совершенно свободные от всяких проблем. Наши регулярные контакты позволяют просто подводить итог сделанному, намечать следующие шаги и двигаться вперед как два друга, партнера. Еще раз добро пожаловать и рад Вас снова видеть в Баку», - сказал Президент Ильхам Алиев.